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Хельмут Марко: больше всего меня раздражают все эти рождественские вечеринки

Хельмут Марко: больше всего меня раздражают все эти рождественские вечеринки
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Советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко признался, что не является любителем активности, связанной с празднованием Рождества. По словам Марко, в это время он предпочитает просто находиться в семейном кругу.

«Нравится ли мне празднование Рождества? Больше всего меня раздражают все эти рождественские вечеринки. Но я наслаждаюсь тишиной и покоем, причём в самом узком кругу», — приводит слова Марко oe24.at.

Напомним, «Ред Булл» одержал победу в Кубке конструкторов по итогам минувшего сезона Формулы-1. На счету австрийской команды 860 очков. Её ближайший преследователь, немецкий гоночный коллектив «Мерседес», набрал 409 баллов. Топ-3 замкнула итальянская команда «Феррари», на счету которой 406 очков.

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