Фамен: новый технический регламент по шасси сделает Формулу-1 интереснее

Временный руководитель «Альпин» Бруно Фамен в преддверии нового технического регламента Формулы-1 в 2026 году высказался о решении разделить мощность мотора в соотношении 1 к 1 между двигателем внутреннего сгорания и электрической мощностью. Босс «Альпин» также заявил, что ожидает инноваций в шасси, которые помогут сделать гонки более интересными.

«Мы все разделяем эту обеспокоенность, но мы все работаем вместе: Формула-1, ФИА, команды, поставщики моторов. Мы хотим найти правильный окончательный регламент для всех болидов. Говоря об электрических элементах двигателя, мы займёмся этим в ближайшие месяцы, однако мы не спешим. Хочу заметить, что регламент по двигателям уже достаточно давно был установлен, почти полтора года назад. Все производители моторов усердно работают.

Уже был принят важный выбор пути, по которому мы пойдём, и технологий, которые мы хотим развивать. Резкие изменения сейчас не приведут ни к чему хорошему. Это неприемлемо, естественно. Убеждён, что мы найдём правильный путь по регламенту шасси, чтобы улучать болиды и делать наш спорт интереснее», — приводит слова Фамена Autosport.