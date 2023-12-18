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Ферстаппен подарил Боттасу альбом со скульптурами с голыми ягодицами

Ферстаппен подарил Боттасу альбом со скульптурами с голыми ягодицами
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Пилоты Формулы-1 по традиции по окончании сезона обменялись подарками, сыграв в новогоднюю игру «Тайный Санта», когда один человек из группы дарит подарок одному рандомному другому человеку из группы. Видео с церемонией вручения подарков было опубликовано на официальном сайте Формулы-1.

Финскому пилоту «Альфа Ромео» Валттери Боттасу повезло получить подарок от трёхкратного чемпиона Формулы-1 в составе «Ред Булл» Макса Ферстаппена, который подошёл к подарку оригинально и подарил Боттасу художественный альбом, в котором собраны картины и скульптуры с голыми ягодицами, где все изображения были заменены на фото Валттери.

Фото: Официальный YouTube-канал Формулы-1

Напомним, в ноябре 2023 года Боттас запустил кампанию по сбору средств для научных исследований в области рака простаты. Финский пилот снялся обнажённым для календаря, а в дальнейшем собирается направить средства в различные фонды.

Отметим, что Боттас также стал объектом ещё одного подарка. Его напарник Гуаньюй Чжоу подарил Шарлю Леклеру из «Феррари» тот самый календарь с обнажёнными фото Боттаса.

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