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«Всегда интересовало, зачем они существуют». Брандл — об одной из команды Формулы-1

«Всегда интересовало, зачем они существуют». Брандл — об одной из команды Формулы-1
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Бывший пилот Формулы-1, а ныне гоночный обозреватель Мартин Брандл высказался о судьбе команды «Заубер», которая в прошлом году выступала в «Королевских гонках» под брендом «Альфа Ромео». Брандл выразил надежду, что с приходом «Ауди» команде удастся добиться прогресса.

«Время от времени они демонстрировали хороший темп, однако в прошедшем сезоне это не случалось так же часто, как годом ранее. Учитывая наличие Валттери Боттаса, у команды, которую можно назвать “Заубером“, неплохое положение. Однако мне всегда было интересно, зачем они существуют, к чему они стремятся и какая у них цель. Относительно других команд всё понятно.

Это серьёзный коллектив, который базируется в Швейцарии, но презентует свой болид на 2024 год в Великобритании. Я бы не стал их недооценивать, но, кажется, они топчутся на одном и том же месте в рамках чемпионата мира. Им необходимо что-то менять. Конечно, изменения вполне могут быть связаны с тем, что “Ауди“ постепенно зайдёт в команду к 2026 году», — сказал Брандл Sky Sports.

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