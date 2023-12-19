«Заубер» поделился интригующим сообщением о новом названии команды

Руководство команды «Заубер» опубликовало новое сообщение, связанное с переименованием команды, которая в сезоне-2023 выступала под брендом «Альфа Ромео».

Если вы думаете, что уже знаете новое название, подумайте ещё раз. Представим 1 января 2024 года.

Кажется, наше недавно опубликованное название команды привлекает много внимания. Хотя мы ещё не готовы обнародовать окончательный результат, мы понимаем, что поставлено на карту. Будьте уверены, наша миссия — продемонстрировать самую захватывающую командную идентичность, которую когда-либо видела эта команда. Прошли дни коротких и сладких названий. Мы готовим праздник», — сообщается на официальной странице команды в социальной сети Х (ранее Twitter).

Ранее появилась информация, что в заявочном листе Международной автомобильной федерации (ФИА на сезон-2024 коллектив зарегистрирован под названием Stake F1 Team Kick Sauber, где Stake и Kick — имена брендов, сотрудничающих с командой.