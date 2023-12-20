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Тото Вольф назвал лучную гонку «Мерседеса» в минувшем сезоне Формулы-1

Тото Вольф назвал лучную гонку «Мерседеса» в минувшем сезоне Формулы-1
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Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф ответил на вопрос по поводу лучшей гонки команды в минувшем сезоне Формулы-1. По мнению Вольфа, таковой является гонка Гран-при США. Впоследствии пилот команды Льюис Хэмилтон был дисквалифицирован, так как его машина в Остине не прошла техническую проверку после финиша. Было установлено, что на болиде британца регламенту не соответствуют так называемые доски скольжения под днищем.

«Остин, хотя это может показаться странным, потому что нас дисквалифицировали. Мы привезли пакет обновлений, который сработал. Машина показывала себя с хорошей стороны, и мы вели охоту за лидером. Вы могли бы сказать: «Ну, вас же дисквалифицировали за то, что машина была слишком низкой». А я отвечу, что скорость у неё была отличная. Это был хороший уикенд. Я всегда говорил, что предпочёл бы иметь быструю машину, которую мы неправильно настроили. В целом я бы сказал, что это был лучший уикенд», — приводит слова Вольфа Speedcafe.

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