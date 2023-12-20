Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Нико Хюлькенберг ответил на вопрос по поводу возможного перехода в «Ауди»

Нико Хюлькенберг ответил на вопрос по поводу возможного перехода в «Ауди»
Комментарии

Немецкий гонщик «Хааса» Нико Хюлькенберг поделился мыслями по поводу возможного перехода в «Ауди». По словам Хюлькенберга, говорить об этом пока преждевременно.

«Только время покажет. Давайте посмотрим, как пройдёт следующий сезон. Будет ли у нас конкурентоспособная машина? Сейчас я не могу ответить с уверенностью. Вероятно, нам нужно немного по-другому позиционировать себя внутри, чтобы то же самое не повторилось», — приводит слова Хюлькенберга GrandPX.news со ссылкой на Auto Motor und Sport.

Напомним, ранее «Ауди» и «Заубер» объявили о сотрудничестве.

Сколько стоит каждая из команд Формулы-1?

Ранее Хюлькенберг заявил, что зависимость от «Феррари» не оправдывает слабые результаты «Хааса».

Материалы по теме
Хюлькенберг заявил, что зависимость от «Феррари» не оправдывает слабые результаты «Хааса»
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2023
Приложение для Android