Нико Хюлькенберг ответил на вопрос по поводу возможного перехода в «Ауди»

Немецкий гонщик «Хааса» Нико Хюлькенберг поделился мыслями по поводу возможного перехода в «Ауди». По словам Хюлькенберга, говорить об этом пока преждевременно.

«Только время покажет. Давайте посмотрим, как пройдёт следующий сезон. Будет ли у нас конкурентоспособная машина? Сейчас я не могу ответить с уверенностью. Вероятно, нам нужно немного по-другому позиционировать себя внутри, чтобы то же самое не повторилось», — приводит слова Хюлькенберга GrandPX.news со ссылкой на Auto Motor und Sport.

Напомним, ранее «Ауди» и «Заубер» объявили о сотрудничестве.

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Ранее Хюлькенберг заявил, что зависимость от «Феррари» не оправдывает слабые результаты «Хааса».