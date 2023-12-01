Хюлькенберг заявил, что зависимость от «Феррари» не оправдывает слабые результаты «Хааса»

Немецкий гонщик «Хааса» Нико Хюлькенберг рассказал, как на команду влияет зависимость от «Феррари» в техническом плане.

«Конечно, зависимость от «Феррари» немного ограничивает нас. Но в прошлом наша команда выступала намного лучше, чем 10-е место. Нереально сказать, что мы претендуем на второе или третье место, но нам наверняка нужно стремиться к шестому или седьмому месту. И именно в этом вопросе в этом году мы не оправдали ожидания.

Изменит ли новый болид ситуацию? Мы тесно связаны с «Феррари», поэтому всё, что они делают, разрабатывают и пробуют в следующем году, применимо и к нам. Честно говоря, на данный момент я не знаю.

Наша проблема сильного износа шин? Мы хорошо её понимаем, но мы не смогли это исправить в середине сезона, в этом и проблема, нам придётся решить её с помощью новых обновлений, которые дадут нам больше прижимной силы. В этом-то всё и дело. К сожалению, мы не нашли способ обеспечить нужный уровень прижимной силы, и поэтому у нас продолжали возникать проблемы с шинами, иногда в большей степени, иногда – в меньшей.

Нам есть над чем работать. Дело не только в аэродинамике, у нас есть проблемы ещё и с тормозными барабанами, с охлаждением, с тем, насколько эффективно всё работает, это точно не секрет.

Мы должны доказать, что мы сможем работать лучше в следующем году», — приводит слова Хюлькенберга Motorsport Week.