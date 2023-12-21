Пресс-служба «Заубера» опубликовала забавный мем, подогревая интерес к новому названию

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Руководство команды «Заубер» продолжает подогревать интерес аудитории к ситуации, связанной с переименованием команды, которая в сезоне-2023 выступала под брендом «Альфа Ромео».

Пресс-служба команды опубликовала в социальной сети Х (ранее Twitter) мем, посвящённый новому названию команды. «В ожидании нового названия нашей команды», — написано в верхней части изображения. «Когда ФИА сообщила название нашей команды», — гласит надпись в нижней части.

Фото: https://twitter.com/alfaromeostake/status/1737526697656983762/photo/1

«Как раз в тот момент, когда вы подумали, что всё закончилось, мы собираемся поднять ставки ещё выше. Ждём 1 января 2024 года», — прокомментировали в команде данный мем.

Ранее появилась информация, что в заявочном листе Международной автомобильной федерации (ФИА) на сезон-2024 коллектив зарегистрирован под названием Stake F1 Team Kick Sauber, где Stake и Kick — имена брендов, сотрудничающих с командой.