Кевин Магнуссен: я не священная корова, я тоже причина проблем «Хааса»

Датский пилот «Хааса» Кевин Магнуссен подвёл итоги минувшего сезона Формулы-1, где его команда заняла последнее место в Кубке конструкторов, набрав лишь 12 очков.

«Я не думаю, что команде пойдёт на пользу, если я обвиню их во всех неудачах. Я считаю, что это командный вид спорта. Мы все вовлечены в процесс. Мы все несём ответственность, и я не хочу стоять здесь как какая-то священная корова, я тоже причина этих проблем, как и каждый член команды «Хаас».

И нам нужно держаться вместе и вернуться, как мы уже делали в прошлом. Эта команда долгое время демонстрировала большой потенциал, и самое время нам вернуться на тот уровень, потому что я думаю, что талант и потенциал в этой команде очень велики. Поэтому я хочу находиться здесь, чтобы вместе идти вперёд и показывать, на что мы способны.

Я, вероятно, забил тревогу немного раньше остальных в этом сезоне, потому что я был здесь в 2019 году, когда мы были в очень похожем положении. Я понял, что мы отстаём, раньше, чем многие другие, потому что я управлял этой машиной 2019 года», — приводит слова Магнуссена Аutosport.