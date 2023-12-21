Макс Ферстаппен: самое важное в борьбе за чемпионство — это машина

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен ответил, изменит ли он свой подход к гонкам в следующем сезоне.

«Каждый сезон немного отличается. Конечно, это зависит от того, насколько хорошей будет машина. Но я думаю, что вы также во многом полагаетесь на свой опыт. Я хочу сказать, что, когда ты уже многое испытал в своей карьере и в Формуле-1, ты знаешь, что, если хочешь бороться за чемпионство, самое важное — это машина.

Помимо этого, ваши выступления должны быть очень стабильными, и это то, чего мы должны попытаться достичь снова. Каждый сезон — новый вызов в попытках добиться этого», — приводит слова Ферстаппена Racingnews365 со ссылкой на подкаст Talking Bull.

Напомним, в минувшем сезоне Ферстаппен завоевал свой третий титул чемпиона мира.