Валттери Боттас: в Формуле-1 могу победить кого угодно

Финский пилот «Альфа Ромео» Валттери Боттас выразил уверенность, что при удачном стечение обстоятельств может победить любого гонщика Формулы-1.

«Как и раньше, я сейчас уверен в себе и считаю, что в удачный день могу победить кого угодно», — приводит слова Боттаса Motorsport-Magazin.

Напомним, по итогам минувшего сезона Формулы-1 Валттери занял 15-е место в общем зачёте пилотов. В 2023 году финский гонщик заработал 10 баллов. Товарищ Боттаса по команде, китаец Гуаньюй Чжоу, был 18-м (шесть очков). Чемпионом стал голландец Макс Ферстаппен, представляющий австрийскую команду «Ред Булл».

Ранее Боттас поделился мыслями на предмет того, чего не хватает Серхио Пересу («Ред Булл»), чтобы побеждать Ферстаппена.