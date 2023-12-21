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Боттас рассказал, чего не хватает Пересу, чтобы побеждать Ферстаппена

Боттас рассказал, чего не хватает Пересу, чтобы побеждать Ферстаппена
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Финский пилот «Альфа Ромео» Валттери Боттас поделился мнением о важности уверенности в собственных силах в Формуле-1. Без этого, по словам Боттаса, пилот сразу оказывается в проигрышной ситуации. В качестве аргументации своей позиции Валттери привёл пример с Серхио Пересом.

«Должен ли каждый пилот думать, что способен победить Макса прямо сейчас? Точно! У гонщиков должно быть именно такое отношение. Нельзя отправляться на гоночный уикенд с убеждением, что победить невозможно. Тогда ты уже проиграл. Это спорт, и всегда должна быть уверенность в собственных силах. Если такой уверенности нет, оказываешься в сложной нисходящей спирали. Я бы сказал, что когда я смотрю на то, через что проходит Чеко, то понимаю, что ему определённо не хватает уверенности. И это видно по результатам», — приводит слова Боттаса Motorsport-Magazin.

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