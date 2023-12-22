Пилот «Альфа Ромео» Валттери Боттас: мы ожидали прогресса, а не регресса

Финский пилот «Альфа Ромео» Валттери Боттас поделился мыслями о прошедшем сезоне Формулы-1, по итогам которого команда заняла предпоследнее, девятое, место в Кубке конструкторов (16 баллов). Сам Валттери был 15-м в общем зачёте пилотов, набрав десять очков.

«Немного сложно говорить о разочаровании. Без сомнения, я ожидал большего от этого года. Это касается всех в команде. Мы ожидали прогресса, а не регресса. Этот сезон был разочаровывающим, но что есть, то есть. Мы прошли через него вместе. Сейчас важно смотреть в будущее, и я полностью привержен тому, чтобы внести свой вклад выход из этой ситуации», — приводит слова Боттаса Motorsport-Magazin.

Ранее Боттас выразил уверенность, что в Формуле-1 может победить кого угодно.