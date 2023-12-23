«Мне нужно удалить свой аккаунт». Ферстаппен и Перес поучаствовали в забавной викторине

Пилоты «Ред Булл» Серхио Перес и Макс Ферстаппен приняли участие в юмористической викторине.

На YouTube-канале Oracle Red Bull Racing опубликовано видео, где пилоты зачитывают старые посты в социальной сети Х (ранее Twitter) и пытаются угадать автора слов.

Права на видео принадлежат Red Bull.

«Мне нужно удалить свой аккаунт и начать всё заново. Это действительно дерьмо», — сказал Ферстаппен, когда не смог отгадать собственный старый пост в социальной сети.

Напомним, в минувшем сезоне Макс Ферстаппен завоевал свой третий подряд титул, став трёхкратным чемпионом мира Формулы-1. Его партнёр по команде Серхио Перес занял второе место в личном зачёте пилотов. Такие результаты помогли «Ред Булл» также досрочно стать обладателем Кубка конструкторов.