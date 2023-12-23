В «Заубере» назвали дату презентации нового болида команды на сезон-2024

Швейцарская команда Формулы-1«Заубер», выступавшая в минувшем сезоне под названием «Альфа Ромео», объявила дату презентации нового болида на сезон-2024.

«Пристегните ремни, время почти пришло. Вы не можете пропустить это. Сохраняйте эту дату — 5 февраля 2024 года», — сообщила пресс-служба швейцарского коллектива.

Церемония презентации нового болида «Заубера» пройдёт в Лондоне. Это будет первый случай в истории, когда «Заубер» проведёт презентацию в Великобритании, раньше подобные мероприятия команды проходили только в Швейцарии, Австрии и Германии.

Также напомним, что в новом сезоне «Заубер» будет выступать под новым названием, которое будет обнародовано 1 января 2024 года. При этом в заявочном листе Международной автомобильной федерации (ФИА) на сезон-2024 коллектив уже зарегистрирован под названием Stake F1 Team Kick Sauber, где Stake и Kick — имена брендов, сотрудничающих с командой.