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Финский пилот Валттери Боттас начал производство собственного вина

Финский пилот Валттери Боттас начал производство собственного вина
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Финский пилот «Заубера» Валттери Боттас объявил о выпуске собственного вина под названием IHANA, что в переводе с финского языка означает «чудесный» или «замечательный». Производство будет базироваться в австралийском регионе Макларен-Вейл.

«Чем больше я узнаю о вине, тем интереснее мне становится. Я всегда хотел каким-то образом начать заниматься вином, а не просто инвестировать. Это моя страсть. В Австралии много очень насыщенных вин, вкус которых ни с чем не перепутаешь, но в этом вине немного больше элегантности. Очевидно, что наш бренд ещё молодой, поэтому ему потребуется время, чтобы полностью развиться», — приводит слова Боттаса thedrinksbusiness.

Боттас давно известен своей активной предпринимательской деятельностью за пределами Формулы-1. Гонщик полностью или частично владеет различными компаниями по продаже недвижимости, производству кофе и джина.

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