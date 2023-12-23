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Гонщик влетел в судейский пост на чемпионате России по мотогонкам на льду

В Тольятти завершился первый соревновательный день стартового этапа чемпионата России по мотогонкам на льду. Максимальный результат, выиграв пять из пяти заездов, показал представляющий Уфу гонщик Никита Богданов.

Яркий эпизод произошёл на финальном круге второго заезда. Константин Коленкин зацепил колею, и его мотоцикл выбросило в сторону судейского поста. Соревнования были прерваны на продолжительное время, чтобы организаторы смогли восстановить стартовые ворота.

Права на видео принадлежат Yakhnich Motorsport. Посмотреть видео можно на YouTube-канале YakhnichMotorsport.

Соревнования продолжатся завтра, 24 декабря. Старт — в 13:00 мск.

Чемпионат России по мотогонкам на льду. Этап 1. День 1:

1. Никита Богданов (Уфа).

2. Динар Валеев (Тольятти).

3. Дмитрий Солянников (Шадринск).

4-5. Никита Толокнов (Тольятти), Сергей Макаров (Луховицы).