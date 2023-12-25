Ферстаппен назвал Гран-при, благодаря которому он сделал скачок в своём развитии

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен назвал этап Формулы-1 в сезоне-2023, в котором он сделал наибольший скачок в своём развитии.

«Я многому научился во время гонки в Баку: как делать некоторые вещи с машиной и как её настраивать. Да, я не выиграл ту гонку в Баку, но на самом деле я действительно попробовал много вещей и различных инструментов в машине.

По ходу гонки всё шло немного нестабильно, но в какой-то момент я вошёл в хороший ритм с тем, что нашёл. Затем я начал испытывать проблемы с шинами, но тогда я подумал о том, что это будет отличным уроком перед следующими гонками. В общем, я применил это на практике, и с тех пор это помогает мне на каждой трассе», — приводит слова Ферстаппена Racingnews365.

После гонки в Азербайджане в сезоне оставалось 18 Гран-при. Ферастаппен одержал 17 побед.