Боттас оценил шансы «Мерседеса» выиграть чемпионство в новом сезоне Формулы-1

Финский пилот «Заубера» Валттери Боттас оценил перспективы своей бывшей команды, «Мерседеса», в следующем сезоне Формулы-1.

«Способен ли «Мерседес» побороться за чемпионство? Я думаю, что способен. Мне кажется, у них по-прежнему есть замечательные специалисты, это по-прежнему сильная команда. У них есть сильный лидер, хорошие гонщики, поэтому не вижу причин, почему бы и нет. Единственное, что может стать препятствием, — это «Ред Булл».

У «Ред Булл» была отличная машина, а это означало, что они, скорее всего, могли сосредоточиться на следующем году довольно рано. Но на самом деле каждый может сделать более быструю машину. Но я не вижу причин, по которым «Мерседес» не смог бы взять титул. Так что их единственная проблема — это «Ред Булл», — приводит слова Боттаса Daily Express.