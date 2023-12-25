В США показали уникальный 700-сильный DeLorean с обновлённым обвесом

На автомобильной выставке в США замечена уникальная версия легендарного DeLorean DMC-12, который подготовлен силами местных тюнеров. Спорткар получил намного более мощный двигатель, а также агрессивный широкий обвес.

Права на видео принадлежат Larry Chen. Полностью посмотреть ролик вы можете на YouTube-канале Larry Chen.

Обновлённый кузов для автомобиля создал дизайнер Кизил Салим, который в том числе известен работой в Electronic Arts, а также рядом уникальных тюнинг-проектов. Под капотом у автомобиля твин-турбо двигатель LS мощностью 700 лошадиных сил. Скоростные характеристики машины, а также сроки работы над ней не раскрываются, тем не менее это одна из самых ярких версий DMC-12.

Напомним, что DeLorean DMC-12 выпускался в начале 1980-х и обладал скромным 130-сильным мотором PRV совместной разработки Peugeot, Renault и Volvo. Компания обанкротилась в 1982 году, после чего выпуск автомобиля был прекращён, однако с выходом фильма «Назад в будущее» он приобрёл новую популярность среди поклонников ленты.

Добавим, что история DeLorean ещё не окончена: Кэтрин ДеЛореан, дочь основателя марки Джона ДеЛореана, объявила о планах создания нового автомобиля — DeLorean JZD на базе Chevrolet Corvette.