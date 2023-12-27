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Албон: я провёл свой самый сильный сезон в Формуле-1

Албон: я провёл свой самый сильный сезон в Формуле-1
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Пилот «Уильямса» Александер Албон высказался по поводу прошедшего сезона Формулы-1.

«Я провёл свой самый сильный сезон в Формуле-1, и связь, которая у меня установилась с командой, помогла в этом. Я чувствую, что в гонках мы смогли реализовать практически все шансы

Немного странно, что многие считают, что нам не хватает стабильности, хотя на самом деле команда стабильно проводила все уикенды. Скорее, это машина была нестабильной», — приводит слова Албона Speedcafe.

По итогам минувшего сезона «Королевских гонок» Александер занял 13-е место в общем зачёте пилотов Формулы-1, набрав 27 очков. Его товарищ по команде британец Логан Сарджент занял 21-ю позицию, набрав лишь один балл. Чемпионом стал пилот австрийской команды «Ред Булл» Макс Ферстаппен (575 очков).

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