Франц Тост считает, что два действующих пилота Ф-1 не заслуживают своих мест

Британский эксперт Sky Sports Дэвид Крофт заявил, что в личном разговоре бывший руководитель «Альфа Таури» Франц Тост отметил, что среди нынешнего состава Формулы-1 есть два пилота, которые не соответствуют этому уровню.

«Однажды у нас с Францем был потрясающий разговор в паддоке во время гонки. Мы просто разговаривали обо всём, иногда можно было позвать Франца, когда у него было пять или 10 свободных минут, и просто обсудить с ним новости Формулы-1, и мы говорили о гонщиках.

Он сказал: «Да, почти каждый гонщик в этом паддоке заслуживает быть здесь, заслуживает быть в Формуле-1, кроме двоих».

Я сказал: «Правда? Двое? И кто бы это мог быть?» Он ответил, но я не собираюсь называть вам их имена, хоть я и не мог не согласиться ни с одним словом, которое он сказал об этом. Он подробно объяснил, почему им действительно не место в Формуле-1 в данный момент.

Но я не собираюсь говорить вам, кого именно он назвал, потому что это будет несправедливо по отношению к этим гонщикам», — рассказал Крофт в эфире Sky Sports.