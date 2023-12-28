Рестомод гоночного Mercedes будет стоить € 714 тыс. Таких машин будет лишь 100

Компания HWA, которая известна своими тюнинг-проектами, а также гоночной командой, выступавшей в DTM и Формуле-Е, объявила о планах по выпуску лимитированной серии рестомода Mercedes-Benz 190E 2.5-16 Evo II. Автомобиль получит название HWA EVO и будет выпущен тиражом в 100 экземпляров. Стоимость машины — € 714 тыс.

HWA EVO Фото: HWA

Компания отмечает, что HWA EVO — это ультрасовременная дань уважения одной из самых известных машин DTM — Mercedes-Benz 190E 2.5-16 Evo II, которая была выпущена для омологации гоночного автомобиля серией в 500 экземпляров. Именно на этом автомобиле Клаус Людвиг в 1992 году завоевал свой второй чемпионский титул в DTM.

HWA EVO Фото: HWA

Создатели обещают, что HWA EVO будет обладать передовыми технологиями трансмиссии, шасси, тормозов и аэродинамики, однако точные характеристики машины пока не опубликованы. Ожидается, что производство автомобиля начнётся в 2025 году.