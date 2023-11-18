Mercedes на базе гоночного спорткара продали за $ 10,2 млн. Таких всего шесть в мире

На аукционе RM Sotheby’s в Лас-Вегасе продан редкий Mercedes-Benz CLK GTR Roadster, построенный в 2002 году в качестве дорожной версии гоночного автомобиля, который выиграл два чемпионата мира FIA GT. Родстер был куплен за $ 10,235 млн, хотя ожидаемая стоимость лота была на уровне $ 13 млн.

Mercedes-Benz CLK GTR Roadster Фото: rmsothebys.com

Оригинальный Mercedes-Benz CLK GTR был построен для первенства мира FIA GT в 1997 году и принёс немецкой марке два чемпионских титула. Для получения омологации в Mercedes-Benz обязаны были выпустить серию дорожных CLK GTR, и в общей сложности было выпущено 20 дорожных купе этой модели. Позже появилась версия с открытым верхом — CLK GTR Roadster, которая выпущена всего в шести экземплярах. Одна из них ушла с молотка в Лас-Вегасе.

Mercedes-Benz CLK GTR Roadster Фото: rmsothebys.com

Отметим, что в августе 2018 года на аукционе RM Sotheby’s в Монтерее купе Mercedes-Benz CLK GTR купили за $ 5,2 млн. Самым же дорогим автомобилем в мире по-прежнему остаётся Mercedes-Benz 300 SLR Uhlenhaut Coupe 1955 года, который в мае прошлого года продан за $ 143 млн.