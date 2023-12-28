Bild: Шумахера возили на «Мерседесе», чтобы стимулировать работу мозга знакомыми звуками

Легендарный немецкий гонщик, семикратный чемпион Формулы-1 Михаэль Шумахер в рамках прохождения терапии перемещался на автомобиле «Мерседес». Об этом информирует GB News со ссылкой на Bild.

Шумахера возили на «Мерседесе», чтобы стимулировать его мозг благодаря восприятию знакомых звуков. 29 декабря исполнится 10 лет с момента трагедии, случившейся с Шумахером на горнолыжном курорте в Альпах. Михаэль получил серьёзную травму головного мозга из-за падения и удара головой о камень.

Сообщается, что в команду по уходу за Шумахером входят 15 врачей, а также массажисты и ассистенты.

Ранее о Михаэле высказался его младший брат Ральф, который ранее также принимал участие в «Королевских гонках».