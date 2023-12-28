В «Астон Мартин» ответили, правда ли с Алонсо сложно работать

Гоночный директор «Астон Мартин» Том Маккалоу рассказал, как приход в команду пилота Фернандо Алонсо изменил его мнение по поводу того, что с испанцем трудно работать.

«Он (Алонсо) был действительно позитивной силой каждый божий день с той минуты, как появился на тестах в Абу-Даби (в 2022 году). Он пришёл свежим и взволнованным, оставил действительно хорошие отзывы и увидел много вещей, которые ему понравились, он указал нам на области, в которых, по его мнению, нам нужно улучшить машину.

В этом году он был неумолим, и, не зная его по-настоящему [раньше], вы вроде бы представляли, каким он будет, но он очень впечатлил нас, даже с учётом того, насколько сильно на него давили, но также он был очень полезен своими отзывами о машине.

Учитывая, насколько он знающим и конструктивным является внутри команды, это действительно очень впечатляет», – приводит слова Маккалоу Racingnews365.