Названы 2 человека из Ф-1, получившие возможность регулярно посещать Михаэля Шумахера

Стали известны два человека, получившие возможность посещать прославленного немецкого пилота, семикратного чемпиона Формулы-1 Михаэля Шумахера, который продолжает восстановление после тяжёлой травмы головного мозга. Как информирует Daily Mail со ссылкой на Bild, регулярно навещать Шумахера могут его близкие друзья Жан Тодт (бывший руководитель «Феррари») и Лука Бадоер (бывший тест-пилот «Скудерии»).

Напомним, ранее сообщалось, что в команду по уходу за Михаэлем входят 15 врачей, а также массажисты и ассистенты.

Шумахер получил травму 10 лет назад во время отдыха на горнолыжном курорте в Альпах. Михаэль упал, ударившись головой о камень. Впоследствии один из горнолыжных инструкторов рассказал, что камни в тот день лишь слегка были прикрыты снегом.