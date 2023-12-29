Руководители команд Ф-1 составили свой топ-10 пилотов по итогам сезона-2023

Десять руководителей команд Формулы-1 приняли участие в голосовании по выбору лучшего пилота в 2023 году. Опрос проводился на официальном сайте «Королевских гонок». В третий раз подряд гонщиком года был признан Макс Ферстаппен из «Ред Булл». Вторым оказался Фернандо Алонсо («Астон Мартин»). Топ-3 замкнул Ландо Норрис из «Макларена».

Очки присуждались на основе системы начисления баллов в Формуле-1: лучший пилот получал 25 очков, а гонщик, который, по мнению руководителей команд, должен занять 10-е место, – один балл.

Топ-10 пилотов Формулы-1 в 2023 году по версии руководителей команд:

1. Макс Ферстаппен («Ред Булл»).

2. Фернандо Алонсо («Астон Мартин»).

3. Ландо Норрис («Макларен»).

4. Шарль Леклер («Феррари»).

5. Льюис Хэмилтон («Мерседес»).

6. Карлос Сайнс («Феррари»).

7. Оскар Пиастри («Макларен»).

8. Александер Албон («Уильямс»).

9. Джордж Расселл («Мерседес»).

10. Серхио Перес («Ред Булл»).