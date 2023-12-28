Пилоты Формулы-1 выбрали свой топ-10 по итогам минувшего сезона

Пилот команды «Ред Булл» Макс Ферстаппен признан гонщиком года в третий раз подряд по результатам анонимного опроса, проведённого Формулой-1. Второе место по итогам опроса досталось пилоту «Мерседеса» Льюису Хэмилтону. Топ-3 замкнул Фернандо Алонсо, представляющий «Астон Мартин».

В голосовании принимали участие сами гонщики. По правилам, они могли отдать голос за самих себя. Очки присуждались на основе системы начисления баллов в Формуле-1: лучший пилот получал 25 очков, а гонщик, который, по мнению других, должен занять 10-е место, – один балл.

Топ-10 пилотов Формулы-1 в 2023 году по версии самих гонщиков:

1. Макс Ферстаппен («Ред Булл»).

2. Льюис Хэмилтон («Мерседес»).

3. Фернандо Алонсо («Астон Мартин»).

4. Ландо Норрис («Макларен»).

5. Шарль Леклер («Феррари»).

6. Карлос Сайнс («Феррари»).

7. Александер Албон («Уильямс»).

8. Оскар Пиастри («Макларен»).

9. Пьер Гасли («Альпин»).

10. Серхио Перес («Ред Булл»).