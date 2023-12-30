Марко ответил, может ли «Ред Булл» воспользоваться моторами «Хонды» в 2026 году

Советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко ответил на вопрос, может ли команда воспользоваться моторами «Хонды» в 2026 году, когда вступит в силу регламент с новыми силовыми установками в Формуле-1.

«Есть ли какой-то другой план – остаться с двигателем «Хонды» на случай, если силовая установка «Ред Булл» не будет конкурентоспособной? Нет, это должно сработать. С 2026 года мы будем ездить на собственном двигателе. До тех пор мы хотим максимально возможного потенциала производительности «Хонды», который до сих пор работал хорошо. «Хонда» была моей сделкой, и я буду продолжать заниматься вопросами с ней и дальше», – приводит слова Марко OE24.

Отметим, ранее появилась информация, что 80-летний Марко продолжит исполнять обязанности советника «Ред Булл» в следующем сезоне Формулы-1.