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«Я не могу его недооценивать». Риккардо отдал должное своему гоночному инженеру

«Я не могу его недооценивать». Риккардо отдал должное своему гоночному инженеру
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Пилот «Альфа Таури» Даниэль Риккардо выразил благодарность своему гоночному инженеру Пьеру Амлену за его заслуги в возвращении первого на трассу после травмы руки в прошедшем сезоне.

«Как бы я ни верил в себя, я не могу недооценивать своего инженера Пьера. В этом году он работал с тремя гонщиками и пытался настроить машину для каждого пилота. Что-то нам нравится, что-то нет, ему тоже приходится непросто. Поэтому я очень жду полноценного межсезонья и предсезонной подготовки, и думаю, что 2024 год будет для нас захватывающим», — приводит слова Риккардо Racingnews365.

Напомним, ранее Амлен работал с российским гонщиком Даниилом Квятом во время его выступления за «Торо Россо».

В минувшем сезоне Риккардо занял 17-е место в общем зачёте пилотов, набрав шесть очков.

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