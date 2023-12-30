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Главные скандалы Формулы-1 2023 года: интервью Шумахера, расизм Хельмута Марко, награда Хэмилтона

12 главных скандалов года в Ф-1: жёлтая пресса, медленные судьи и безумный Хельмут Марко
Дмитрий Захарченко
Главные скандалы Формулы-1 2023 года
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Даже церемония награждения чемпионов прошла не без проблем!

В последний день уходящего года продолжаем подводить итоги сезона в Формуле-1 и вспоминаем 12 главных скандалов: судейские ошибки, оскорбительные высказывания, обиды и споры, по которым мы будем помнить 2023-й.

Подиум Алонсо в Джидде

Неразберихи из-за судей в этом году было немало — и первый случай произошёл уже на втором этапе сезона. В Саудовской Аравии Алонсо криво встал на стартовой решётке — его левое колесо было за белой границей, за что получил закономерный пятисекундный штраф. Но настоящие проблемы начались позже: когда испанец отбывал пенализацию на пит-стопе, механик коснулся машины домкратом.

Поначалу судьи этого не заметили и лишь после финиша накинули ещё 10 секунд, лишив экс-чемпиона подиума. Штрафом многие остались недовольны: если бы «Астон Мартин» оповестили о наказании вовремя, у Алонсо был бы шанс создать отрыв. Впрочем, в дальнейшем команда опротестовала пенальти — юристы представили другие случаи, когда оштрафованной машины касались домкратом, но не получали за это штраф. Подиум Фернандо в итоге вернули.

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Выдуманное интервью Шумахера

В апреле очередной номер журнала Die Aktuelle вышел с портретом Михаэля Шумахера на обложке и кричащей подписью: «Первое интервью! Мировая сенсация». Шумахер, который уже 10 лет борется с последствиями полученной при катании на лыжах травмы, разумеется, никаких интервью не давал, а текст был создан на основании переписки с чат-ботом.

Обложка журнала Die Aktuelle

Обложка журнала Die Aktuelle

Фото: Die Aktuelle

Публикация ожидаемо вызвала крупный скандал. Семья Шумахера пообещала подать на издание в суд, а его главный редактор Анне Хоффманн была уволена уже на следующий день. «Такого безвкусного и вводящего в заблуждение материала не должно было быть. Это противоречит стандартам журналистики», — гласит заявление издателя Die Aktuelle.

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Окон чуть не сбил людей в Баку

Гран-при Азербайджана едва не завершился трагедией — и всё по невнимательности организаторов. Сотрудники ФИА начали готовить закрытый парк к финишу за круг до окончания гонки, а на пит-лейн вышли фотографы, притом что в боксы ещё должен был заехать Эстебан Окон: француз всю гонку провёл на «харде» и обязан был использовать ещё один комплект резины. Трагедии удалось избежать лишь благодаря быстрой реакции всех участников эпизода.

Неймар на стартовой решётке в Испании

Уже через месяц — на Гран-при Испании — вновь произошёл бардак: распорядители ФИА почему-то забыли или не сумели вовремя увести гостей со стартовой решётки. По правилам, перед стартом прогревочного круга все посторонние должны покинуть трассу и вернуться в паддок, но Неймар и ещё несколько приглашённых гостей остались на газоне у пит-уолла, чтобы пофотографировать машины. В итоге в ФИА признала подобное недопустимым, пообещала ужесточить правила и строже следить за их соблюдением.

Неймар и другие гости во время старта прогревочного круга

Неймар и другие гости во время старта прогревочного круга

Фото: F1 TV

Куча штрафов на Гран-при Австрии

В последние годы в Формуле-1 довольно остро стоит проблема с соблюдением границ трассы — на отдельных трассах, как, например, на «Ред Булл Ринге», есть места, в которых гонщики попросту не видят границы полотна и вынуждены ехать буквально на ощупь. В итоге по ходу Гран-при Австрии датчики зафиксировали 1200 нарушений границ трассы — и судьи обязаны были рассмотреть каждый из этих эпизодов.

Разбирательства в итоге продолжались ещё несколько часов после финиша, а в окончательных протоколах лишь три пилота из первой десятки сохранили свои позиции. Сразу двое пилотов — Ник де Врис и Юки Цунода — получили по 15 секунд штрафа, а Эстебан Окон схлопотал все 30. В итоге лишь половине пилотов удалось избежать наказаний за срезки. И, похоже, в следующем сезоне в Шпильберге будет то же самое.

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Обвинения от Клаудии Шварц

В середине августа, в разгар летнего перерыва в Формуле-1, стало известно, что экс-маркетолог «Уильямса» Клаудиа Шварц подала на команду в суд с требованием компенсации в $ 100 млн. Шварц утверждает, что её уволили, когда владельцы «Уильямса» урезали финансирование, но перед этим руководство распускало — в том числе через прессу — ложные сведения о её романе с одним из сооснователей «Дорилтон Кэпитал» Дарреном Фультцем. Чем закончилась эта история, неизвестно — новых сведений о ходе дела с тех пор не появлялось.

Хельмут Марко, мексиканцы и южноамериканцы

Одним из главных сюжетов прошедшего сезона были постоянные проблемы Серхио Переса, и в сентябре советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко попытался объяснить их своими словами. Но лучше бы он этого не делал. «Он южноамериканец, — сказал Марко про мексиканского пилота. — И его голова не настолько сосредоточена, как у Макса [Ферстаппена] или Себастьяна [Феттеля]».

Хельмут Марко и Серхио Перес

Хельмут Марко и Серхио Перес

Фото: Red Bull Content Pool

Дело даже не в том, что Мексика не относится к Южной Америке. Хельмут приписал целой нации оскорбительный стереотип и тем самым в очередной раз подчеркнул, что в «Ред Булл» даже на словах не готовы поверить в то, что Чеко способен выступать на одном уровне с Ферстаппеном. Марко извинился, но сделал только хуже: «Я просто хотел сказать, что менталитет мексиканцев отличается от менталитета немцев или голландцев». Извиняться в итоге пришлось во второй раз.

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Блокировка Ферстаппена в Сингапуре

После Гран-при Сингапура извиняться пришлось уже судьям. В квалификации Макс Ферстаппен явным образом заблокировал Юки Цуноду, однако штрафа за это не получил. Стюарды мотивировали своё решение тем, что инженер голландца не предупредил его о приближающейся машине, а потому наказание будет денежным. «В соответствии с ранее принятыми решениями», — указала дирекция гонки.

Однако за четыре месяца до этого, на Гран-при Монако, Шарль Леклер был оштрафован тремя позициями за блокировку Ландо Норриса, хотя в вердикте точно так же указано, что монегаска о приближающемся «Макларене» не предупредили. И тот штраф тоже был вынесен «в соответствии с ранее принятыми решениями». На следующем этапе стюарды на брифинге признали ошибку и извинились за неё. Было, впрочем, уже поздно.

Срезки шестого поворота в Остине

Проблемы с границами трассы были не только в Шпильберге, но и в Остине. В ходе Гран-при США судьи удалили за выезд за пределы полотна в общей сложности 35 кругов, но, как выяснилось позже, это была даже не половина фактически допущенных нарушений. На записи с бортовой камеры Серхио Переса видно, что он по меньшей мере 28 раз срезал шестой поворот. Затем стало известно, что камера, отслеживающая соблюдение границ трассы в этом месте, была установлена неправильно, а потому не могла зафиксировать нарушения.

В «Хаасе» попытались оспорить результаты гонки, но протест отклонили: в ФИА расценили, что записи с бортовых камер были доступны судьям во время вынесения решений, а потому не могут считаться новыми свидетельствами. Таким образом, сам факт нарушений со стороны пилотов (речь шла также о Лэнсе Стролле и неназванном пилоте «Уильямса») опровергнут не был, но и наказания в итоге никто не понёс. Довольно странный эпизод для столь высокотехнологичного спорта.

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Проблемы Сайнса в Лас-Вегасе

Главной премьерой минувшего сезона стал уличный Гран-при Лас-Вегаса, однако первый день уикенда обернулся настоящей катастрофой. В первые же минуты свободных заездов один из дренажных люков не выдержал давления машин Формулы-1 и разбил «Феррари» Сайнса. Сессия была сорвана, организаторам пришлось заново закреплять все люки на трассе, из-за чего вторую сессию отложили, а болельщиков буквально выгоняла с трибун полиция.

Маршалы восстанавливают трассу в Лас-Вегасе

Маршалы восстанавливают трассу в Лас-Вегасе

Фото: Chris Graythen/Getty Images

Впоследствии Сайнс ещё и получил штраф за то, что механикам пришлось восстанавливать его машину и заменять разбитые люком компоненты силовой установки. В своём решении судьи отдельно отметили, что были бы рады отказаться от пенализации, но регламент чемпионата этого не позволяет (привет судьям Гран-при Сингапура). Впрочем, в остальном гонка прошла на высоком уровне и стала одним из самых ярких моментов сезона.

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Расследование против Вольфов

Уже после окончания сезона неожиданно разгорелся скандал о передаче секретной информации: в жёлтой автоспортивной прессе появилась заметка о том, что команды якобы подозревают Сьюзи Вольф, управляющего директора женского первенства F1 Academy, в раскрытии данных своему мужу — Тото Вольфу, руководителю команды «Мерседес». ФИА оперативно отреагировала и пообещала проверить сведения.

Уже через несколько часов буквально все команды заявили, что ни в чём подобном чету Вольф они не подозревают, а проверка федерации завершилась ничем — «данные не получили подтверждения». Тото, впрочем, воспринял произошедшее как личную атаку, и многие возложили ответственность за это на президента ФИА Мохаммеда бен Сулайема. Как бы там ни было, лучше бы ФИА так же оперативно сработала в Остине…

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Приз Хэмилтона

Не обошлась без недоразумений даже церемония награждения чемпионов. На следующий день после прошедшего в Баку мероприятия побывавший на нём Нихад Несирли похвастался, что Льюис Хэмилтон подарил ему награду за третье место по итогам сезона. В социальных сетях начался скандал: по какому праву британец проявляет такое неуважение к вообще-то весьма почётной награде?

Нихад Несирли с наградой Хэмилтона

Нихад Несирли с наградой Хэмилтона

Фото: социальные сети Нихада Несирли

В воскресенье, на второй день после церемонии, в «Мерседесе» заявили, что никакого неуважения не было, а Хэмилтон свой приз никому не дарил. Выяснилось, что организаторы пообещали отправить Льюису его награду по почте и тот решил, что Нихад Несирли — один из устроителей мероприятия. В общем, приз в итоге вернули, а парня затравили в социальных сетях. С другой стороны, будь Нихад поскромнее, награда наверняка так и осталась бы у него…

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