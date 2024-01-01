«Заубер» будет выступать под другим названием в странах, где запрещены онлайн-казино

Швейцарская команда Формулы-1 «Заубер» (ранее «Альфа Ромео». – Прим. «Чемпионата»), которая будет выступать в 2024 и 2025 годах под спонсорским названием «Стейк» (Stake F1 Team), будет вынуждена использовать иное имя в странах, где запрещены онлайн-казино. Об этом сообщает GPblog.

Представитель команды объяснил, что в течение сезона будут использоваться два названия: «Стейк» (Stake F1 Team) и «Кик Заубер» (F1 Team Kick Sauber). Причём второе название будет использоваться на Гран-при в тех странах, где запрещены онлайн-казино.

Это связано с тем, что «Стейк» — это компания, занимающаяся онлайн-казино, и её название разрешено использовать в качестве спонсора не во всех странах.

Напомним, в минувшем сезоне «Альфа Ромео» заняла девятое место в Кубке конструкторов, опередив американский «Хаас». Китаец Гуаньюй Чжоу занял 18-е место в личном зачёте. Финский ветеран Валттери Боттас завершил чемпионат на 15-й строчке.