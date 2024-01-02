Тео Пуршер: Алонсо смог бы составить конкуренцию Ферстаппену в «Ред Булл»

Французский гонщик Тео Пуршер, представляющий академию «Заубера» и завоевавший чемпионство в Формуле-2 в 2023 году, высказался о пилоте «Астон Мартин» Фернандо Алонсо.

«Моим примером на трассе является Фернандо Алонсо, особенно в плане умения стартовать и совершать обгоны. Помню, как в годы выступлений в составе «Феррари» он часто опережал на первом круге по несколько машин. Он мог обгонять их то справа, то слева, как будто играл с соперниками.

В свои 42 года Алонсо по-прежнему в отличной форме. Я уверен, что он смог бы составить конкуренцию Максу Ферстаппену в «Ред Булл», – рассказал Пуршер в подкасте PitStop.

В минувшем сезоне Формулы-1 Фернандо Алонсо занял четвёртое место в личном зачёте пилотов.