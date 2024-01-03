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В ФИА сообщили, что не станут торговаться с командами Ф-1 в вопросах снижения массы

В ФИА сообщили, что не станут торговаться с командами Ф-1 в вопросах снижения массы
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Глава Комиссии Международной автомобильной федерации (ФИА) по одноместным автомобилям Николас Томбасис сообщил, что организация не станет уступать командам Формулы-1 в вопросе снижения массы болидов, который предусмотрен новым регламентом 2026 года.

«Понятно, что снижение массы станет серьёзным вызовом для команд. Им будет нелегко. Но мы установим лимит и намерены его придерживаться, а увеличивать его не станем. Командам просто придётся приложить больше усилий.

Мы несколько раз обсуждали, нужно ли нам ограничение по минимальной массе. Но мы считаем, что его полная отмена приведёт к постоянной борьбе за снижение массы. Это может привести к непредвиденным последствиям. Мы установим ограничение на сезон 2026 года, которое в будущем не изменится.

Нам не хочется бесконечно торговаться из-за пары килограммов, когда команды говорят: «Мы установили дополнительное гибридное оборудование, давайте добавим два килограмма», или: «Шины стали тяжелее, давайте повысим лимит ещё на несколько килограмм» и тому подобное. Мы не станем устраивать торг.

Командам придётся работать с тем, что есть. Я думаю, что некоторые команды, возможно, вступят в 2026 год с лишним весом», – приводит слова Томбасиса Autosport.

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