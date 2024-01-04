Макс Ферстаппен – о спринтах: чувствую себя потерянным, это похоже на цирк

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен поделился мнением о гоночных уикендах в Формуле-1 со спринтами.

«Если вы ошибётесь с настройками, то останетесь с ними до конца уикенда. Это случилось с нами в 2022 году в Бразилии. В прошлом году у нас было несколько хороших спринтерских уикендов, но я не был полностью удовлетворён ими. Если спринты хотят сохранить, то, с моей точки зрения, необходимо провести изменения.

Квалификация на спринт за один круг? Это было бы очень рискованно. Мне не нравится нынешний формат. Просто не знаешь, что делать. Один быстрый круг? Зачем эти странные вещи? Даже мне интересно, какие сейчас правила. Я чувствую себя потерянным. Это похоже на цирк», — приводит слова Ферстаппена GPblog со ссылкой на Auto, Motor und Sport.