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Джеймс Ки назвал год, когда команду «Ауди» можно будет считать «готовым продуктом»

Джеймс Ки назвал год, когда команду «Ауди» можно будет считать «готовым продуктом»
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Технический директор «Заубера» Джеймс Ки высказался о развитии команды. Напомним, с 2026 года «Заубер» объединится с компанией «Ауди».

«У нас есть хорошо составленный план наших следующих шагов. Мы уже работаем над этим. Привлечение в команду необходимых талантов, очевидно, является приоритетом, над которым мы усердно работаем в фоновом режиме. В конечном итоге для достижения наших целей мы должны расширяться во всех ключевых областях, фактически во всех сферах. Везде нужно делать шаг вперёд, независимо от того, где мы находимся в этом процессе.

Таковы наши краткосрочные амбиции, именно этим мы сейчас и занимаемся, тесно сотрудничая с Андреасом Зайдлем. Мы продолжим этим заниматься весь 2024 год, а также в будущем. А потом посмотрим, как у нас пойдут дела. Я думаю, что в конечном итоге мы, вероятно, не станем конечным продуктом, к которому стремимся, примерно до 2027 года, потому что предстоит многое сделать. Но мы будем в гораздо лучшей форме по мере приближения к сезону 2026 года. И это даст нам возможность сделать необходимый шаг вперёд», — приводит слова Ки Autosport.

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