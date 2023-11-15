Управляющий «Заубера»: «Ауди» — самый захватывающий проект в Ф-1 за последние 10 лет

Управляющий директор «Заубера» Алессандро Алунни Брави высказался о приходе «Ауди» в Формулу-1, который, как ожидается, произойдёт в 2026 году.

«Мы являемся одной из немногих команд, у которых есть долгосрочный план. «Ауди» появится в 2026 году, но уже активно принимает участие. Это миноритарный владелец. Мы работаем с ними над выявлением слабых мест и развитием команды.

Набор новых сотрудников — это не вопрос одного дня. Однако мы предлагаем, вероятно, самый захватывающий проект в Формуле-1 за последние 10 лет. Чтобы заводская команда «Ауди» была конкурентоспособна в 2026 году, мы должны совершенствоваться и делать это каждый год», — приводит слова Брави издание Auto Motor und Sport.