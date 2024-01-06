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Хельмут Марко загадочно отреагировал на проваленный краш-тест нового шасси «Ред Булл»

Хельмут Марко загадочно отреагировал на проваленный краш-тест нового шасси «Ред Булл»
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Советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко отреагировал на новость о том, что команда провалила обязательный краш-тест нового шасси.

«Если бы мы прошли первый краш-тест, то именно в этом и была бы проблема. Тогда мы бы не преуспели!» — приводит слова Марко F1-Insider.

Напомним, ранее сообщалось, что в «Ред Булл» намеренно пошли на риск в попытках добиться снижения массы болида. Также стало известно, что презентация нового болида команды RB20 была запланирована на 10 февраля 2024 года, но теперь, из-за необходимости проходить краш-тест повторно, сроки могут быть сдвинуты ближе к предсезонным тестам, которые пройдут с 21 по 23 февраля. Официально «Ред Булл» ещё не называл дату презентации нового автомобиля.

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