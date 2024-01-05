Эксперт сравнил Марко с расшатавшейся пушкой, которую Хорнер не может контролировать

Известный телевизионный обозреватель Формулы-1 Тед Кравиц высказался о руководстве команды «Ред Булл».

«Марко — неконтролируемая сила. Я думаю, единственный способ унизить Кристиана Хорнера в этом году — это то, как была решена ситуация с Серхио Пересом, и то, как он не смог контролировать Хельмута Марко. Хельмут Марко неуправляем, он представляет собой неконтролируемую силу. Но неприемлемые комментарии Марко о Серхио Пересе не повлекли за собой должных последствий.

Говорите что хотите о Кристиане Хорнере, но он вынужден жонглировать сразу несколькими ситуациями, похожими на раскалённые камни, о которых вы понятия не имеете, насколько они сложны.

Например, Макс Ферстаппен, который может открыто показать, что порой машина ему не нравится, и может вспылить в разговоре со своим гоночным инженером. Такие ситуации показывают, что дела идут не очень хорошо. Хорнер также жонглирует Хельмутом Марко, который является воплощением расшатавшейся пушки. Хорнер также должен взаимодействовать с Оливером Минцлаффом, своим новым боссом.

Хорнер должен держать под контролем ситуацию с Пересом, и ему удалось вернуть его. Также нельзя забывать политическую сторону Формулу-1, поэтому он проделывает потрясающую работу, учитывая объёмы, с которыми ему приходится иметь дело», — приводит слова Кравица GPFans со ссылкой на Sky Sports.