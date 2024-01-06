Рики Брабек выиграл первый этап «Дакара»-2024 в зачёте мотоциклов

Завершился первый этап ралли-марафона «Дакар»-2024 в зачёте мотоциклов. Его победителем стал американский пилот Рики Брабек из команды Honda. Второй результат показал его соотечественник Мэйсон Кляйн, третьим стал южноафриканец Брэдли Кокс.
«Дакар»-2024, Этап 1. Мотоциклы:
1. Рики Брабек (США, «Хонда») — 5:06.55.
2. Мэйсон Кляйн (США, «Кове») +0,25.
3. Брэдли Кокс (ЮАР, KTM) +2.00.
4. Хосе Игнасио Корнехо Флоримо (Чили, «Хонда») +2.49.
5. Ромен Дюмонтье (Франция, «Хускварна») +3.12.
6. Лоренсо Сантолино (Испания, «Шерко») +3.17.
7. Кевин Бенавидес (Аргентина, KTM) +4.43.
8. Дэниел Сандерс (Австралия, «ГАС») +6.00.
9. Мартин Михек (Чехия, КТМ) +6.18.
10. Пабло Кинтанилья (Чили, «Хонда») +9.39.
Напомним, в этом году «Дакар» проходит с 6 по 19 января.