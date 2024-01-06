Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Рики Брабек выиграл первый этап «Дакара»-2024 в зачёте мотоциклов

Рики Брабек выиграл первый этап «Дакара»-2024 в зачёте мотоциклов
Аудио-версия:
Комментарии

Завершился первый этап ралли-марафона «Дакар»-2024 в зачёте мотоциклов. Его победителем стал американский пилот Рики Брабек из команды Honda. Второй результат показал его соотечественник Мэйсон Кляйн, третьим стал южноафриканец Брэдли Кокс.

«Дакар»-2024, Этап 1. Мотоциклы:

1. Рики Брабек (США, «Хонда») — 5:06.55.
2. Мэйсон Кляйн (США, «Кове») +0,25.
3. Брэдли Кокс (ЮАР, KTM) +2.00.
4. Хосе Игнасио Корнехо Флоримо (Чили, «Хонда») +2.49.
5. Ромен Дюмонтье (Франция, «Хускварна») +3.12.
6. Лоренсо Сантолино (Испания, «Шерко») +3.17.
7. Кевин Бенавидес (Аргентина, KTM) +4.43.
8. Дэниел Сандерс (Австралия, «ГАС») +6.00.
9. Мартин Михек (Чехия, КТМ) +6.18.
10. Пабло Кинтанилья (Чили, «Хонда») +9.39.

Напомним, в этом году «Дакар» проходит с 6 по 19 января.

Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android