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Рики Брабек выиграл первый этап «Дакара»-2024 в зачёте мотоциклов

Завершился первый этап ралли-марафона «Дакар»-2024 в зачёте мотоциклов. Его победителем стал американский пилот Рики Брабек из команды Honda. Второй результат показал его соотечественник Мэйсон Кляйн, третьим стал южноафриканец Брэдли Кокс.

«Дакар»-2024, Этап 1. Мотоциклы:

1. Рики Брабек (США, «Хонда») — 5:06.55.

2. Мэйсон Кляйн (США, «Кове») +0,25.

3. Брэдли Кокс (ЮАР, KTM) +2.00.

4. Хосе Игнасио Корнехо Флоримо (Чили, «Хонда») +2.49.

5. Ромен Дюмонтье (Франция, «Хускварна») +3.12.

6. Лоренсо Сантолино (Испания, «Шерко») +3.17.

7. Кевин Бенавидес (Аргентина, KTM) +4.43.

8. Дэниел Сандерс (Австралия, «ГАС») +6.00.

9. Мартин Михек (Чехия, КТМ) +6.18.

10. Пабло Кинтанилья (Чили, «Хонда») +9.39.

Напомним, в этом году «Дакар» проходит с 6 по 19 января.