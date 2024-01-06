Де Мевиус выиграл первый этап «Дакара», у Лёба, Аль-Аттии и Петеранселя проблемы

Бельгийский гонщик Гийом Де Мевиус выиграл первый этап «Дакара» 2024 года в зачёте внедорожников. Предлагаем вам ознакомиться с итогами первого этапа.
«Дакар»-2024. Внедорожники:
1. Гийом Де Мевиус («Тойота») – 4:35:59
2. Карлос Сайнс-старший («Ауди») + 0:01:44;
3. Джиниэл де Вильерс («Тойота») +0:09:18;
4. Вайдотас Жала («Мини») +0:10:42;
5. Ромен Дюма («Тойота») + 0:12:18;
6. Лукас Мораес («Тойота») + 0:13:25;
7. Дэвид Боттрилл («Тойота») + 0:13:39;
8. Язид Аль-Раджи («Тойота») +0:13:39;
9. Матьё Серрадори («Сенчури») + 0:14:12;
10. Маттиас Экстрём («Ауди») +0:14:20;
13. Денис Кротов («Тойота») + 0:15:06;
20. Себастьен Лёб («Продрайв») + 0:22:47;
22. Нассер Аль-Аттия («Продрайв») + 0:24:47;
24. Стефан Петерансель («Ауди») + 0:32:15.
В 2024 году «Дакар» состоится с 6 по 19 января.