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Бранчу присудили победу на первом этапе «Дакара» в зачёте мотоциклов

Американский пилот Рики Брабек из команды «Хонда» лишился победы по итогам первого этапа ралли-марафона «Дакар»-2024 в зачёте мотоциклов. Лидером стал Росс Бранч из «Хиро».

Изначально Росс занял 16-е место. По ходу гонки он остановился, чтобы помочь Тоше Шарейне после того, как испанец разбился. Организаторы приняли решение вычесть из времени Бранча 25 минут, что помогло ему стать победителем.

Теперь топ-10 по итогам первого этапа «Дакар»-2024 в зачёте мотоциклов выглядит следующим образом:

1. Росс Бранч (Ботсвана, «Хиро»).

2. Рики Брабек (США, «Хонда»).

3. Мэйсон Кляйн (США, «Кове»).

4. Брэдли Кокс (ЮАР, KTM).

5. Хосе Игнасио Корнехо Флоримо (Чили, «Хонда»).

6. Ромен Дюмонтье (Франция, «Хускварна»).

7. Лоренсо Сантолино (Испания, «Шерко»).

8. Кевин Бенавидес (Аргентина, KTM).

9. Дэниел Сандерс (Австралия, «ГАС»).

10. Мартин Михек (Чехия, КТМ).

Напомним, в этом году «Дакар» проходит с 6 по 19 января.