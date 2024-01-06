Семья Гочалов заняла первые три места на этапе «Дакара» в зачёте мотовездеходов

Польский гонщик Эрик Гочал выиграл первый этап «Дакара» 2024 года в зачёте мотовездеходов-прототипов. При этом второе место занял его дядя (брат отца) Микал, а третье – отец Марек. Тем самым семья Гочалов заняла все призовые места первого этапа.

«Дакар»-2024. Мотовездеходы-прототипы:

1. Эрик Гочал («Таурус») – 5:14.18;

2. Микал Гочал («Таурус») + 0:00.19;

3. Марек Гочал («Таурус») + 0:07.38;

4. Остин Джонс («Кан-Ам») + 0:10.24;

5. Кристина Гутьеррес Эрреро («Таурус») + 0:13.26.

Напомним, в 2024 году «Дакар» состоится с 6 по 19 января. Соревнования в различных дисциплинах проходят в Саудовской Аравии.

Отметим, что «Чемпионат» подготовил для вас материал с причинами, почему команды «КАМАЗ-мастер» и «МАЗ» нет на «Дакар»-2024.