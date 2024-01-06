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Семья Гочалов заняла первые три места на этапе «Дакара» в зачёте мотовездеходов

Семья Гочалов заняла первые три места на этапе «Дакара» в зачёте мотовездеходов
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Польский гонщик Эрик Гочал выиграл первый этап «Дакара» 2024 года в зачёте мотовездеходов-прототипов. При этом второе место занял его дядя (брат отца) Микал, а третье – отец Марек. Тем самым семья Гочалов заняла все призовые места первого этапа.

«Дакар»-2024. Мотовездеходы-прототипы:

1. Эрик Гочал («Таурус») – 5:14.18;
2. Микал Гочал («Таурус») + 0:00.19;
3. Марек Гочал («Таурус») + 0:07.38;
4. Остин Джонс («Кан-Ам») + 0:10.24;
5. Кристина Гутьеррес Эрреро («Таурус») + 0:13.26.

Напомним, в 2024 году «Дакар» состоится с 6 по 19 января. Соревнования в различных дисциплинах проходят в Саудовской Аравии.

Отметим, что «Чемпионат» подготовил для вас материал с причинами, почему команды «КАМАЗ-мастер» и «МАЗ» нет на «Дакар»-2024.

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