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Петерансель выиграл второй этап «Дакара», Сайнс — лидер внедорожников, Лёб — в топ-3

Францзуский гонщик Стефан Петерансель выступающий за «Ауди», выиграл второй этап «Дакара»-2024 в зачёте внедорожников. Второе место занял Себастьян Лёб, являющийся соотечественником Петеранселя. Третьим оказался американец Сет Кинтеро («Тойота»).

«Дакар»-2024. Внедорожники. Второй этап:

1. Стефан Петерансель («Ауди») –3:54.40;

2. Себастьен Лёб («Продрайв») + 00:00.29;

3. Сет Кинтеро («Тойота») + 00:03.11;

4. Нассер Аль-Аттия («Продрайв») + 00:06.28;

5. Язид Аль-Раджи («Тойота») + 00:07.11;

6. Герлен Шешери («Продрайв») + 00:09.00

7. Маттиас Экстрём («Ауди») + 00:15.56;

8. Карлос Сайнс-старший («Ауди») + 00:17.15;

9. Лукас Мораес («Тойота») + 00:17.51;

10. Мартин Прокоп («Форд») + 00:19.11.

«Дакар-2024». Внедорожники. Общий зачёт после второго этапа:

1. Карлос Сайнс («Ауди») — 8ч49:38.

2. Язид Аль-Раджи («Тойота») +1:51.

3. Себастьен Лёб («Продрайв») +4:17.

4. Сет Кинтеро («Тойота») +7:36.

5. Гийом де Мевиус («Тойота») +7:44.

6. Маттиас Экстрём («Ауди») +11:17.

7. Нассер Аль-Аттия («Продрайв») +12:16.

8. Лукас Мораес («Тойота») +12:17.

9. Стефан Петерансель («Ауди») +13:16.

10. Герлен Шишери («Продрайв») +14:47.

18. Денис Кротов («Тойота») +30:20.

В 2024 году «Дакар» пройдёт с 6 по 19 января.