Петерансель выиграл второй этап «Дакара», Сайнс — лидер внедорожников, Лёб — в топ-3

Францзуский гонщик Стефан Петерансель выступающий за «Ауди», выиграл второй этап «Дакара»-2024 в зачёте внедорожников. Второе место занял Себастьян Лёб, являющийся соотечественником Петеранселя. Третьим оказался американец Сет Кинтеро («Тойота»).
«Дакар»-2024. Внедорожники. Второй этап:
1. Стефан Петерансель («Ауди») –3:54.40;
2. Себастьен Лёб («Продрайв») + 00:00.29;
3. Сет Кинтеро («Тойота») + 00:03.11;
4. Нассер Аль-Аттия («Продрайв») + 00:06.28;
5. Язид Аль-Раджи («Тойота») + 00:07.11;
6. Герлен Шешери («Продрайв») + 00:09.00
7. Маттиас Экстрём («Ауди») + 00:15.56;
8. Карлос Сайнс-старший («Ауди») + 00:17.15;
9. Лукас Мораес («Тойота») + 00:17.51;
10. Мартин Прокоп («Форд») + 00:19.11.
«Дакар-2024». Внедорожники. Общий зачёт после второго этапа:
1. Карлос Сайнс («Ауди») — 8ч49:38.
2. Язид Аль-Раджи («Тойота») +1:51.
3. Себастьен Лёб («Продрайв») +4:17.
4. Сет Кинтеро («Тойота») +7:36.
5. Гийом де Мевиус («Тойота») +7:44.
6. Маттиас Экстрём («Ауди») +11:17.
7. Нассер Аль-Аттия («Продрайв») +12:16.
8. Лукас Мораес («Тойота») +12:17.
9. Стефан Петерансель («Ауди») +13:16.
10. Герлен Шишери («Продрайв») +14:47.
18. Денис Кротов («Тойота») +30:20.
В 2024 году «Дакар» пройдёт с 6 по 19 января.