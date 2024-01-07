Валттери Боттас: быть частью «Ауди» — мой приоритет

Финский пилот «Стейка» Валттери Боттас рассказал о том, что планирует начать переговоры о контракте с «Ауди», чтобы обеспечить своё будущее в Формуле 1 на 2026 год.

«Формула 1 для меня – приоритет номер один. Я всё ещё жажду вернуться на подиум. Проект «Ауди» может стать следующей возможностью. Насколько я понимаю, они собираются принять решения о составе пилотов на предстоящие годы в начале сезона-2024. Так что пока мы не вели переговоры, но собираемся начать их в первом квартале. Быть частью «Ауди» — мой приоритет. Но если по каким-то причинам этого не случится, то я обязательно буду общаться с другими командами. Я чувствую, что у меня ещё есть незавершенные дела в Ф-1», — приводит слова Боттаса Autosport.

Напомним, «Заубер» в ближайшие два года будет носить название «Стейк». С 2026 года данный коллектив станет заводской командой немецкой компании «Ауди».