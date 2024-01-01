Стало известно, под каким названием «Заубер» будет выступать в 2024 и 2025 годах

Швейцарская команда Формулы-1«Заубер», выступавшая в минувшем сезоне под названием «Альфа Ромео», раскрыла наименование, под которым будет выступать в 2024 и 2025 годах. Им стало спонсорское название «Стейк» (Stake F1 Team).
Отметим, что церемония презентации нового болида «Стейка» пройдёт в Лондоне. Это будет первый случай в истории, когда «Заубер» проведёт презентацию в Великобритании. Раньше подобные мероприятия команды проходили только в Швейцарии, Австрии и Германии.
Нельзя не отметить, что с 2026 года «Заубер» станет заводской командой немецкой компании «Ауди».
Напомним, в минувшем сезоне «Альфа Ромео» заняла девятое место в Кубке конструкторов, опередив американский «Хаас». Китаец Гуаньюй Чжоу занял 18-е место в личном зачёте. Финский ветеран Валттери Боттас завершил чемпионат на 15-й строчке.