Пабло Кинтанилья выиграл 3-й этап «Дакара» в зачёте мотоциклов, Бранч по-прежнему лидер

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Завершился третий этап престижного ралли-марафона «Дакар-2024» в зачёте мотоциклов. Победу по его итогам одержал представитель Чили Пабло Кинтанилья. Второй результат продемонстрировал испанский пилот Хоан Барреда Борт. Топ-3 замкнул аргентинец Кевин Бенавидес.

«Дакар»-2024, этап 3. Мотоциклы:

1. Пабло Кинтанилья («Хонда») – 4:37.42.

2. Хоан Барреда Борт («Хиро») +1.38.

3. Кевин Бенавидес (KTM) +1.46.

4. Рики Брабек (США, «Хонда») +1.57.

5. Росс Бранч («Хиро») +4.04.

6. Адриен Ван Беверен («Хонда») +4.37.

7. Хосе Игнасио Корнехо Флоримо («Хонда») +5.20.

8. Штефан Свитко (KTM) +6.50.

9. Мартин Михек (КТМ) +9.18.

10. Ромен Дюмонтье («Хускварна») +9.22.

Общий зачёт пилотов после трёх этапов:

1. Росс Бранч («Хиро») – 14:31.51.

2. Хосе Игнасио Корнехо Флоримо («Хонда») +4.11.

3. Рикки Брабек («Хонда») +5.08.

4. Пабло Кинтанилья («Хонда») +11.16.

5. Адриен Ван Беверен (Франция, «Хонда») +21.16.