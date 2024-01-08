Пабло Кинтанилья выиграл 3-й этап «Дакара» в зачёте мотоциклов, Бранч по-прежнему лидер

Завершился третий этап престижного ралли-марафона «Дакар-2024» в зачёте мотоциклов. Победу по его итогам одержал представитель Чили Пабло Кинтанилья. Второй результат продемонстрировал испанский пилот Хоан Барреда Борт. Топ-3 замкнул аргентинец Кевин Бенавидес.
«Дакар»-2024, этап 3. Мотоциклы:
1. Пабло Кинтанилья («Хонда») – 4:37.42.
2. Хоан Барреда Борт («Хиро») +1.38.
3. Кевин Бенавидес (KTM) +1.46.
4. Рики Брабек (США, «Хонда») +1.57.
5. Росс Бранч («Хиро») +4.04.
6. Адриен Ван Беверен («Хонда») +4.37.
7. Хосе Игнасио Корнехо Флоримо («Хонда») +5.20.
8. Штефан Свитко (KTM) +6.50.
9. Мартин Михек (КТМ) +9.18.
10. Ромен Дюмонтье («Хускварна») +9.22.
Общий зачёт пилотов после трёх этапов:
1. Росс Бранч («Хиро») – 14:31.51.
2. Хосе Игнасио Корнехо Флоримо («Хонда») +4.11.
3. Рикки Брабек («Хонда») +5.08.
4. Пабло Кинтанилья («Хонда») +11.16.
5. Адриен Ван Беверен (Франция, «Хонда») +21.16.