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Лёб проиграл 23 минуты на третьем этапе «Дакара», Аль-Раджи — новый лидер

Лёб проиграл 23 минуты на третьем этапе «Дакара», Аль-Раджи — новый лидер
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Завершился третий этап престижного ралли-марафона «Дакар-2024» в зачёте внедорожников. Победу по его итогам одержал Лукас Мораес («Тойота»). Второе место у Маттиаса Экстрёма («Ауди»). Тройку сильнейших замкнул Язид Аль-Раджи («Тойота»).

Российский гонщик Денис Кротов, выступающий под флагом Кыргызстана, показал 12-е время. Себастьен Лёб («Продрайв») проиграл лидеру 23 минуты и финишировал 23-м.

«Дакар»-2022. Внедорожники. Третий этап:

1. Лукас Мораес («Тойота») — 4ч14м51с.
2. Маттиас Экстрём («Ауди») +00:00.09.
3. Язид Аль-Раджи («Тойота») +00:01.09.
4. Нассер Аль-Аттия («Продрайв») +00:01.33.
5. Ромен Дюма («Тойота») +00:02.01.
...12. Денис Кротов («Тойота») +00:16.32.
...23. Себастьен Лёб («Продрайв») +00:23.41.

Общий зачёт пилотов после трёх этапов:

1. Язид Аль-Раджи («Тойота») — 13:07.29.
2. Карлос Сайнс («Ауди») +00:00.29.
3. Маттиас Экстрём («Ауди») +00:08.26.
4. Лукас Мораес («Тойота») +00:09.17.
5. Нассер Аль-Аттия («Продрайв») +00:10.49.
...9. Себастьен Лёб («Продрайв») +00:24.58.
...16. Денис Кротов («Тойота») +00:43.52.

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